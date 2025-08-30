شباب بلوزداد يفوز أمام بارادو و “الشلفاوة” يسقطون داخل الديار

شهدت الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة ، اليوم السبت، منافسة قوية وأحداثًا مثيرة، في ثلاث مباريات.

ففي ملعب 20 أوت بالعاصمة، حقق شباب بلوزداد فوزًا صعبًا أمام ضيفه أتلتيك بارادو بهدف دون رد، من توقيع المهاجم الوافد الجديد بلحوسيني في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول.

بهذا الفوز، يحصد شباب بلوزداد أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد، بعد أن غاب عن الجولة الأولى بسبب تأجيل مواجهته أمام مولودية الجزائر، المنتظرة لاحقًا.

كما سقط أولمبي الشلف داخل قواعده بملعب بومزراق أمام اتحاد خنشلة بنتيجة 2-1.

الفريق الشلفي، الذي تعادل سلبيًا في الجولة الأولى أمام بارادو، كان يمني النفس بتحقيق فوز أول هذا الموسم، لكنه اصطدم بفريق خنشلة المنظم والطموح.

وبعد سقوطه في الجولة الأولى خارج الديار أمام أولمبيك آقبو، عاد ترجي مستغانم بقوة في الجولة الثانية وحقق فوزًا ثمينًا داخل ملعبه على حساب النادي الرياضي القسنطيني بثنائية نظيفة.

الفريق المستغانمي، ظهر بوجه مغاير تمامًا، حيث فرض سيطرته على مجريات اللقاء ونجح في استغلال الفرص التي أتيحت له، وسط أداء متواضع من الضيوف الذين فشلوا في مجاراة نسق المباراة.