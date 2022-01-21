شباب بلوزداد يفوز بثلاثية أمام الحمراوة والشلف تواصل الغرق

شهدت الجولة الرابعة عشر من البطولة المحترفة، تسجيل شباب بلوزاد لفوز جديد، رفقة الساورة، والوفاق، في واصل ألمبي الشلف تعثراته.

وعاد شباب بلوزداد بفوز ثمين بثلاثية نظيفة، خلال مواجهة مولودية وهران، بفضل كل من بورديم، داداش، وخلفاوي.

كما تمكن كل شبيبة الساورة هو الآخر من الفوز بثلاثية أمام أولمبي المدية، شأنه شأن وفاق سطيف الذي واجه أمل الأربعاء.

ومن جهة أخرى يواصل أولمبي الشلف الغر، بعد تسجيله تعثر جديد خلال مواجهة نجم مقرة، بعد فوز هذا الأخير بـ2-0.

وجاءت نتائج مباريات هذه الجولة على النحو التالي

ش. قسنطينة 1-1 اتحاد العاصمة

أ.الشلف 0-2 ن.مقرة

م.وهران 0-3 ش.بلوزداد

ش.الساورة 3-0 أ.المدية

أ.الأربعاء 1-3 و.سطيف

ا.بسكرة 0-1 ن.بارادو

و. تلمسان 0-1 ش.القبائل

ن.ح.داي 1-2 س.غيليزان