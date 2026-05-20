شباب بلوزداد يفوز بثلاثية أمام مولودية وهران ويرتقي إلى “البوديوم”

حقق شباب بلوزداد فوزًا ثمينًا على حساب مولودية وهران بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع الفريقين بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، ضمن الجولة الـ29 من منافسة الرابطة المحترفة.

وظهر أبناء “العقيبة” بوجه قوي خلال المواجهة، فنجحوا في فرض سيطرتهم وتحقيق انتصار مهم منحهم ثلاث نقاط ثمينة في سباق المراتب المؤهلة لضمان مشاركة قارية.

وسجل ثلاثية “السياربي” كل من بن حمودة (32′)، خاسف (83′)، وقلالش (86′)، فيما وقع هدف الضيوف اللاعب حمرة (73′). مع الإشارة إلى أن “الحمراوة” لعبوا بعشرة لاعبين منذ منتصف الشوط الثاني بعد خروج عليان في الدقيقة 65.

وبهذا الفوز، ارتقى شباب بلوزداد إلى المرتبة الثالثة مؤقتًا برصيد 48 نقطة، متقاسمًا المركز ذاته مع مولودية وهران. ما يزيد من حدة المنافسة على إنهاء الموسم ضمن “البوديوم”.

ويطمح الفريق البلوزدادي إلى إنهاء الموسم الكروي ضمن المراكز الثلاثة الأولى، لضمان مشاركة إفريقية الموسم المقبل، سواء في منافسة رابطة أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القد. خاصة وأن الفريق لا يزال في رصيده مباراتان متأخرتان قد تمنحانه أفضلية إضافية في سباق التأهل القاري.

من جهتها، ورغم الخسارة تواصل مولودية وهران التشبث بحظوظها في الظفر بمقعد إفريقي، بعدما أكدت نتائجها هذا الموسم رغبتها في العودة إلى الواجهة القارية، في ظل احتدام الصراع قبل إسدال الستار على البطولة.