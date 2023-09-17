شباب بلوزداد يفوز بثلاثية على حساب بو رينجرز

حقق فريق شباب بلوزداد، اليوم الأحد، الفوز في المواجهة التي جمعتهم بمضيفهم فريق بو رينجرز، برسم الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال افريقيا.

وتمكن أشبال المدرب فرانك فندربروك، من أنها الشوط الأول من هذا اللقاء بنتيجة التعادل الايجابي، بفضل اللاعب مزيان.

وخلال الشوط الثاني، تمكن شباب بلوزاداد من أخذ الأسبقة، بعد تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ47، عن طريق درفلو، قبل أن يظيف هذا الأخير الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الـ78.

وانتهت هذه المواجهة لصالح فريق شباب بلوزداد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على حساب فريق بو رينجرز.