شباب بلوزداد يفوز بثنائية أمام واد سوف ويؤزم وضعيته

عاد فريق شباب بلوزداد، إلى الصحة الصحيحة بعد تحقيق الفوز أمام واد سوف بملعب 5 جويلية بهدفين مقابل صفر بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وعرفت المباراة تألق المهاجم وامبا الذي سجل ثنائية في الدقيقة 45 و 52، في لقاء عرض حضور عدد معتبر من أنصار الفريق البلوزدادي.

وعاد المدافع بوشار ورفقائه إلى الطريق الصحيح بعد الخسارة أمام المستضيف مولودية البيض.

كما يتواصل مسلسل الهزائم بالنسبة لفريق واد سوف، الذي انهزم في المباراة السابقة أمام شبيبة القبائل.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–