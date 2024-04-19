شباب بلوزداد يفوز برباعية أمام بسكرة وينعش الأمال 

تمكن فريق شباب بلوزداد،اليوم الجمعة، من حصد النقاط الثلاث بملعب 5 جويلية الأولمبي في مباراته أمام الضيف اتحاد بسكرة.

و فاز شباب بلوزداد بثلاثية نظيفة من إمضاء كل من مزيان بثنائية وخاسف وبوصوف في المواجهة التي جرت ضمن الجولة 23 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

و يواصل الفريق البلوزدادي مطاردة الرائد مولودية الجزائر والوصيف شباب قسنطينة، الذي يبتعد عنه بفارق نقطة وحيدة فقط.

وأنعش حامل لقب الموسم الماضي، أماله في مشاركة إفريقية، على الأقل أو اللعب على إنهاء الموسم في المرتبة الثانية، و بنسبة قليلة التتويج باللقب رغم صعوبة المهمة.