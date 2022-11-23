شباب بلوزداد يفوز برباعية في وديته أمام رائد القبة

فاز فريق شباب بلوزداد، اليوم الأربعاء، برباعية، مقابل هدف واحد، في المباراة التحضيرية التي جمعته برائد القبة بملعب “20 أوت”.

وتمكن الشباب من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ18 عن طريق بلخادم، تلاه هدف ثاني في الدقيقة 46 من توقيع بورنان.

كما ضاعف شباب بلوزداد النتيجة، في الشوط الثاني، عن طريق سعدي (د83)، وحمادي في الدقيقة الـ86.

وتأتي هذه المباراة، ضمن تحضيرات شباب بلوزداد، لاستئناف منافسة البطولة، وبداية مشواره في كأس الجزائر.