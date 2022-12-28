شباب بلوزداد يفوز برباعية نظيفة أمام أمل الأربعاء

حقق فريق شباب بلوزداد، فوز جديد، اليوم الأربعاء، في المباراة المتأخرة عن الجولة الثامنة، والتي جمعته بالضيف أمل الأربعاء.

وتمكن شباب بلوزداد من انهاء الشوط الاول من هذه المباراة متقدما بثلاثية كاملة من توقيع كل من وامبا، سالمي، وبكير.

كما تمكن عبد الرحمان بورديم، من تعميق الفارق لصالح الشباب، خلال الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة الـ88.

وبهذا عمق فريق شباب بلوزداد الفارق عن أقرب ملاحقيه في ترتيب البطولة إلى شباب قسنطينة، إلى ثمانية نقاط كاملة.