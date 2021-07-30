شباب بلوزداد يفوز على الكناري ويقترب من اللقب

فاز فريق شباب بلوزداد أمسية اليوم الجمعة على ضيفه شبيبة القبائل بملعب 20 أوت 1955 بالجزائر العاصمة.

المواجهة المتأخرة من الجولة ال22 للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم انتهت بهدفين لهدف وحيد لصالح السياربي.

تقدم شمس الدين نساخ للشباب في الدقيقة ال28 قبل أن يعدل بوعالية لشبيبة القبائل في الدقيقة ال36 وفي الدقيقة ال44 أضاف سعيود الثاني للسياربي.

وبهذا وصل شباب بلوزداد للنقطة ال69 في الصدارة وبفارق 7 نقاط كاملة عن وفاق سطيف وشبيبة الساورة.