شباب بلوزداد يفوز على بلعباس ويُضيق الخناق على الوفاق

عاد فريق شباب بلوزداد سهرة اليوم الأحد بالفوز من ملعب 24 فيفري ضد الفريق المحلي إتحاد بلعباس، وذلك بنتيجة هدفين دون رد في مُباراة الجولة ال29 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى.

ثنائية الفريق البلوزدادي سجلها أمير سعيود ليُضيق الخناق بذلك أشبال المدرب مانولوفيتش على المُتصدر وفاق سطيف قبل المواجهة المُرتقبة بين الفريقين المُقررة يوم الخميس، حيث أصبح الفارق 3 نقاط فقط.

وبملعب 05 جويلية الأولمبي فاز فريق مولودية الجزائر على وداد تلمسان بهدفين لهدف، سجل عايشي للوداد في حين وقع نبيل سعدو وعبد الرحمن حشود ثنائية العميد، في حين انتهى لقاء أهلي برج بوعريريج ضد إتحاد بسكرة بالتعادل السلبي.