شباب بلوزداد يفوز على جمعية وهران بثلاثية ويبلغ ربع نهائي كأس الجزائر

ضمن فريق شباب بلوزداد تأهله إلى الدور ربع النهائي من منافسة كأس الجزائر، بعد تحقيقه فوزا مستحقا على جمعية وهران بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي احتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي.

ودخل شباب بلوزداد اللقاء بقوة، حيث افتتح المدافع يونس واسع باب التسجيل مبكراً في الدقيقة الثالثة. مانحاً فريقه الأفضلية منذ البداية. وواصل أبناء “العقيبة” سيطرتهم على مجريات اللعب، ليضيف إسلام بلخير الهدف الثاني في الدقيقة 72، مؤكداً التفوق الواضح لأصحاب القميص الأحمر والأبيض.

وقبل نهاية اللقاء، اختتم محمد علي بن حمودة ثلاثية أبناء العقيبة في الدقيقة 81، ليحسم التأهل.

وبهذا الانتصار، يواصل شباب بلوزداد مشواره بثبات في المنافسة، معززاً طموحاته في الذهاب بعيداً والدفاع عن حظوظه في معانقة الكأس.