شباب بلوزداد يفوز على ميدياما بثلاثية ويغادر رابطة أبطال من دور المجموعات

حقق فريق شباب بلوزداد، الفوز، اليوم الجمعة، في مباراته أمام نادي ميدياما الغاني، برسم الجولة الأخيرة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وأنهى النادي البلوزداد الشوط الأول من هذه المواجهة لصالحه، بثنائية نظيفة من تسجيل كل من بغيث، ووامبا.

كما تمكن ممثل الجزائر، من تعميق الفارق في الشوط الثاني، بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة الـ84، عن طريق اللاعب لامين جالو.

ورغم فوز شاب بلوزداد، بثلاثية نظيفة، في هذه المباراة، على حساب ميدياما الغاني، إلا أنه غادر المنافسة، بانهائه دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 8 نقاط.