شباب بلوزداد يفوز في ثاني مباراة تحضيرية له بتونس

تمكن تعداد فريق شباب بلوزداد، من اجتياز ثاني اختبار لهم بنجاح، ضمن تربصهم الصيفي الجاري في الفترة الحالية بتونس.

وخاض فريق شباب بلوزداد، عشية أمس الجمعة، ثاني مباراة تحضيرية له بتربص طبرقة التونسية، بمواجهة فريق التقدم الرياض بساقية الداير.

كما شهدت هذه المباراة تألق نجم شباب بلوزداد، عبد الرحمان مزيان، الذي منح الفوز لفريقه، بتسجيله الهدف الوحيد في هذه المواجهة الودية.

وكانت هذه المباراة، فرصة للمدرب نبيل معلول، من أجل تجربة لاعبيه، والوقوف على مدى جاهزيتهم بدنيا، وفنيا.

يذكر أن شباب بلوزداد، تعادل في مباراته الودية الأولى ضمن تربص تونس، بهدف لمثله، في مواجهة نادي الحزم السعودي.