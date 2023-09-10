شباب بلوزداد يفوز في ثاني ودية له بتونس

حقق فريق شباب بلوزداد، اليوم الأحد، الفوز في المباراة التحضيرية التي جمعته بفريق المستقبل الرياضي بالمرسى، ضمن تربصه الجاري بتونس.

وانهى فريق شباب بلوزداد الشزط الاول من هذا اللقاء، لصالحه بثلاثة نظيفة، بفضل هدف مزيان، وثنائية من درفلو.

وخلال الشوط الثاني، أجرى مدرب الشباب فاندربروك، عدة تغييرات لمنح دقائق لعب لمعظم تعداد الفريق.

وانتهت هذه المواجهة بفوز شباب بلوزداد، بثلاثية نظيفة، على حساب فريق المستقبل الرياضي بالمرسى.