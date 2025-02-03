شباب بلوزداد يفوز في وهران ويرتقي إلى الوصافة

تمكن نادي شباب بلوزداد من العودة بثلاث نقاط ثمينة أمام مستضيفه مولودية وهران في لقاء متأخر عن الجولة الـ14 من الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وفاز فريق شباب بلوزداد، بقيادة المدرب المؤقت سمير حوحو، بثنائية مقابل هدف واحد.

ووقع هدفي الشباب، المهاجم المتألق أيمن محيوص. في حين أمضى الهدف الوحيد من جانب “الحمراوة” المهاجم كريم عريبي.

وأنهى أبناء العقيبة مرحلة الذهاب بفوز مهم، ليرتقي إلى وصافة ترتيب الرابطة المحترفة، خلف مولودية الجزائر بنقطتين فقط.

وقال المدرب المؤقت سمير حوحو، عن الفوز المحقق في تصريح للتلفزيون العمومي: “الفوز جاء بعد التعثر الأخير أمام الشباب الرياضي القسنطيني”.

أضاف: “أشكر اللاعبين على ردة فعلهم القوية التي تتمثل في العودة بالنقاط الثلاث. سنعمل على النسق نفسه، من أجل حصد نقاط أخرى”.

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