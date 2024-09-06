شباب بلوزداد يفوز وديا أمام أولمبيك أقبو في تربص تونس

فاز فريق شباب بلوزداد أمام أولمبيك أقبو برباعية كاملة مقابل هدف واحد. في التربص التحضيري المقام بتونس استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وعرفت المباراة تألق المستقدمين الجدد في فريق شباب بلوزداد، أمام الصاعد حديثاً إلى القسم الأول. في مباراة جرت وسط أجواء أخوية رائعة.

وعرف المتألق شعيب كداد ورفاقه كيفية رد الاعتبار لأنفسهم، و قصف نادي أقبو برباعية، بعدما تعادلوا أمام رائد القبة صبيحة اليوم بهدفين لمثلهما.

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