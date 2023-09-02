شباب بلوزداد يفوز وديا بثنائية على حساب الجمعية الرياضية بأريانة

فاز فريق شباب بلوزداد، في المباراة الودية التحضيرية الثانية التي خاضها اليوم السبت، في مواجهة النادي الرياضية بأريانة.

واعتد مدرب شباب بلوزداد في الشوط الاول من هذه المباراة، على تشكيلة مزج فيها بين اللاعبين القدامى والمستقدمين الجدد، وانتهت وانتهى هذا السوط بالتعادل السلبي.

وخلال الشوط الثاني، تمكن باكير من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 76، قبل ان يضيف زروقي الهدف الثاني في الدقيقة الـ86.

وقلص فريق الجمعية الرياضية بأريانة، النتيجة في الوقت بدل الضائع، لتنتهي هذه المواجهة اصلح شباب بلوزداد بنتيجة (2-1).