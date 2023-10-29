شباب بلوزداد يفوز وديا بخماسية أمام اتحاد البليدة

أخضع مدرب فريق شباب بلوزداد، ماركوس باكيتا، لاعبيه، لاختبار جديد، أمس السبت، في مباراة تحضرية جمعتهم باتحاد البليدة.

وخاض رفقاء الحارس رايس مبولحي، هذا اللقاء التحضيري، بملعب “20 أوت”، ضمت تحضيراتهم الجارية تحسبا لاتسئناف منافسة البطولة.

وتمكن فريق شباب بلوزداد من الفوز في هذا اللقاء التحضيري، من تسجيل خمسة أهداف كاملة، دون رد، على حساب اتحاد البليدة.

واستغل مدرب شباب بلوزداد، هذه المباراة التحضيرية، للوقوف على مدى جاهزية لابيه، من الناحيتين البدنية والفنية.