شباب بلوزداد يقترب من اللقب والوفاق يتشبث بالأمل
بقلم حواز عبد النور
لُعبت سهرة اليوم الإثنين مباريات الجولة ال35 من الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم وعرفت اقتراب المُتصدر شباب بلوزداد من تحقيق اللقب.
النتائج الكاملة:
شبيبة الساورة 1-1 شباب بلوزداد.
مولودية الجزائر 3-0 أهلي برج بوعريريج.
نصر حسين داي 2-1 شباب قسنطينة.
وفاق سطيف 4-0 إتحاد بسكرة.
إتحاد بلعباس 2-2 سريع غليزان.
مولودية وهران 1-0 شبيبة سكيكدة.
إتحاد الجزائر 2-1 نادي أتلتيك بارادو.
جمعية عين مليلة 0-0 أولمبي الشلف.
الترتيب الحالي:
1- شباب بلوزداد 70 نقطة.
2- وفاق سطيف 65 نقطة.
3- شبيبة الساورة 63 نقطة.
4- إتحاد العاصمة 62 نقطة.
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