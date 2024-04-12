شباب بلوزداد يقتطع تأشيرة التأهل إلى نصف نهائي الكأس بشق الأنفس

تمكن فريق شباب بلوزداد من التأهل إلى الدور نصف النهائي من منافسة كأس الجمهورية على حساب فريق ترجي مستغانم.

و تعادل شباب بلوزداد، بثلاثة أهداف في كل شبكة، قبل أن يفوز بضربات الترجيح. في المباراة التي جرت بملعب الشهيد حملايوي بمدينة الجسور المعلقة.

وعرفت المباراة تألق لاعب شباب بلوزداد بلخير بشكل ملفت للإنتباه بعد توقيعه ثنائية، في حين عرفت المباراة تألق متوسط ميدان ترجي مستغانم اسامة دعيبش.