شباب بلوزداد يقرّر التكفلّ برحلة وفاق سطيف إلى جنوب إفريقيا

قرّرت إدارة شباب بلوزداد التضامن مع وفاق سطيف بطريقتها الخاصة بمساندته في السفرية الإفريقية المقبلة.

كما قالت إدارة “العقيبة” أنّها ستتحمل مصاريف سفرية وتنقل ممثل الكرة الجزائرية الثاني لجنوب إفريقيا. والتي ستكون عبر رحلة خاصة إلى مدينة “ديربان.

و من المنتظر. ان يواجه النسر الأسود فريق “امازولو ” الجنوب إفريقي يوم 25 من الشهر الجاري في إطار الجولة الثالثة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

كما ختم البيان. أن الوفاق السطايفي سيجد أمامه كل التسهيلات في هذه الرحلة.

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