شباب بلوزداد يقصف حي الجبل بسداسية في مباراة ودية

فاز فريق شباب بلوزداد في المباراة الودية التي جمعته اليوم بنادي الصاعد لحي الجبل بنتيجة 6 مقابل 1 في اللقاء الذي جرى بملعب 20 أوت بالعناصر.

كما تداول على تسجيل الأهداف كل من وامبا و شيخي وحمادي الذي سجل ثنائية. إلى جانب بلخادم و بوراس.

وتدخل المباراة ضمن تحضيرات “السياربي” لمرحلة إياب الرابطة المحترفة الأولى ودور المجموعات من منافسة رابطة الأبطال الإفريقية.

كما جرت المباراة الودية دون جمهور في غياب اللاعبين الدوليين كداد، و درواي وميرازيق والبقية.

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