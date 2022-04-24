شباب بلوزداد يقصى من رابطة الأبطال و التحكيم يثير التساؤلات

أقصي اليوم شباب بلوزداد من منافسة رابطة ابطال افريقيا أمام الوداد البيضاوي بعد تحقيق التعادل السلبي في إياب الدور ربع نهائي بملعب محمد الخامس.

كما فشل المدرب كارلوس باكيتا ولاعبيه في إيجاد الخطة المناسبة لتحقيق الفوز. على حساب المستضيف في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.

كما عرفت المباراة طرد الحارس موساوي بالبطاقة الحمراء رغم تعدي المهاجم اللافي عليه في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وحرم الحكم الرئيسي الشباب البلوزدادي من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة رغم استعانته بتقنية VAR.

يذكر. ان لقاء الذهاب انتهى بفوز الوداد امام السياربي بهدف مقابل صفر.

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