شباب بلوزداد يقصي غريمه مولودية الجزائر من الكأس 

حسم فريق شباب بلوزداد بقيادة المدرب سعد راموفيتش تأهله إلى الدور ثمن النهائي من منافسة الكأس على حساب الغريم مولودية الجزائر.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة المتألق ايمن محيوص، بعد خطفه الكرة بطريقة ذكية للمدافع أيوب غزالة.

وسيواجه المدرب راموفيتش ولاعبيه الخصم إتحاد الشاوية، ما سيعبد الطريق أمامه للفوز بالسيدة الكأس مجددا، وهو الفريق الذي أصبح يعرف جيدا كيفية الذهاب بعيدا في المنافسة.

ويأتي هذا الفوز من الجانب البلوزدادي، بعد أسبوع واحد فقط من المباراة المثيرة بين الفريقين في نهائي كأس السوبر، التي انتهت بتتويج المولودية بركلات الترجيح بعد تعادل مثير في الوقت الأصلي.

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