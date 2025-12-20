شباب بلوزداد يقلب الطاولة على أولمبيك آقبو بثلاثية مثيرة في ختام الجولة 13

قلب شباب بلوزداد تأخره في النتيجة إلى فوز ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام ضيفه أولمبيك آقبو، في المباراة الختامية للجولة الثالثة عشرة من الرابطة المحترفة.

والتي احتضنها ملعب نيلسون مانديلا، اليوم السبت.

وشهدت المواجهة إثارة كبيرة منذ دقائقها الأولى، حيث باغت الضيوف أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة التاسعة، وقعه اللاعب زعموم، قبل أن يتمكن الشباب من العودة في النتيجة عبر بوصوار في الدقيقة 26، بتسديدة قوية من خارج منطقة العمليات، أعادت التوازن إلى اللقاء.

وفي الشوط الثاني، عاد أولمبيك آقبو ليتقدم مجددًا في الدقيقة 68، عن طريق المهاجم غربي، الذي استغل انفرادًا بالحارس شعال وأسكن الكرة الشباك، ليضع الشباب أمام اختبار صعب في الدقائق الأخيرة.

غير أن رد فعل شباب بلوزداد كان قويًا، إذ تمكن المهاجم التونسي بن حمودة من تعديل النتيجة في الدقيقة 89 برأسية محكمة، قبل أن يعود اللاعب نفسه بعد دقيقتين فقط، ويوقع هدف الفوز بطريقة رائعة، مستغلًا توزيعة متقنة من الظهير بن عيادة، ارتمى لها برأسه لتستقر في شباك حارس أولمبيك آقبو، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الانتصار، رفع شباب بلوزداد رصيده إلى 17 نقطة، ليحتل المركز الثامن في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد أولمبيك آقبو عند 21 نقطة، في المركز الثاني مؤقتًا، في انتظار استكمال باقي المباريات المؤجلة.

فوز يعكس شخصية الشباب وقدرته على العودة في أصعب الظروف، ويمنحه دفعة معنوية قوية قبل المواعيد المقبلة، بينما أضاع أولمبيك آقبو فرصة تعزيز موقعه في مقدمة الترتيب.