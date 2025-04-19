شباب بلوزداد يقلب الطاولة على ترجي مستغانم ويواصل الضعط على المولودية

تمكن نادي شباب بلوزداد، اليوم السبت، من تحقيق فوز ثمين أمام ضيفه ترجي مستغانم، برسم الجولة 23 من الرابطة المحترفة.

وبنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين.

وعرفت المواجهة التي إحتضنها ملعب “نيلسون مونديلا” تقدم الزوار في النتيجة في مناسبتين متتاليتين، عن طريق المهاجم، حيثالة، في الدقيقتين الـ37، 79.

وليتدارك أصحاب الأرض هذا التأخر في النتيجة في آخر عشرة دقائق من المواجهة. حيث سجل المهاجم، محيوص، هدفين في الدقيقتين الـ86 و 89.

وفي آخر أنفاس اللقاء، تمكن الجناح الأيمن، رزقي حمرون، من تسجيل الهدف الثالث، وإهداء فريقه فوزا ثمينا.

وبهذا الإنتصار، يواصل شباب بلوزداد، ملاحقة المتصدر مولودية الجزائر، بعد بلوغه النقطة الـ43، بفارق نقطة مؤقتا. في إنتظار تسوية مواجهة الجولة الـ22 المتأخرة “الداربي” بين المولودية و الإتحاد.