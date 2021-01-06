شباب بلوزداد يقهر غور ماهيا من جديد ويواصل مغامرته الإفريقية

واصل شباب بلوزداد، مشواره المثالي هذا الموسم، وعاد بفوز جديد، من التنقل الذي قاده الى كينيا، لمواجهة غور ماهيا، في إطار الدور التمهيدي الثاني من رابطة الأبطال الإفريقية.

ولم يدخل أبطال الجزائر المُباراة بالشكل اللازم، وإستقبلت شباكهم هدفا في الدقيقة السابعة والعشرين.

وعاد أشبال المدرب فرانك دوما، بقوة، في المرحلة الثانية، حيث عدل سعيود النتيجة قبل أن يُضيف الشاب بلحران الثاني للسياربي.

وبهذا رسم أبناء لعقيبة، تأهلهم لدور المجموعات من أكبر المُنافسات القارية، ليصلوا لأول هدف مرسوم من طرف إدارة الفريق.