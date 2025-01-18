شباب بلوزداد يكتسح ملعب أبيجان بسداسية نظيفة
بقلم فيصل زيان بوزيان
حقق نادي شباب بلوزداد، اليوم السبت، فوزا عريضا أمام منافسه في الجولة السادسة من دور مجموعات رابطة الأبطال، نادي ملعب أبيجان.
وإنتهت المواجهة التي جرت فعالياتها بملعب 5 جويلية الأولمبي، بفوز الشباب بسداسية نظيفة، تداول على تسجيلها كل من مزيان د17، بلخير د27 و 36، محيوص د 46، حمرون د 87، زروقي د 90.
ليرفع شباب بلوزداد رصيده عند النقطة التاسعة بالمركز الثالث في الترتيب العام للمجموعة الثالثة، خلف كل من المتصدر أورلاندو بايرتس صاحب الـ14، و الوصيف الأهلي صاحب 10 نقاط.
وكان شباب بلوزداد، قد أقصي من المنافسة القارية عقب خسارته في قبل هذه المواجهة، في الجولة الخامسة أمام أورلاندو بايرتس، بهدفين مقابل هدف واحد.
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