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الرياضة

شباب بلوزداد يكتفي بحصة إسترخائية في إفتتاح تربص تركيا

بقلم فيصل زيان بوزيان
شباب بلوزداد يكتفي بحصة إسترخائية في إفتتاح تربص تركيا
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حل وفد نادي شباب بلوزداد، اليوم الجمعة، بتركيا، تحسبا لبدء التحضيرات للموسم الكروي الجديد 2024.2025.

وحسب بيان إدارة شباب بلوزداد، عبر صفحتها الرسمية عبر منصة “إكس” فإن وفد الفريق، سيقيم بمركز GREEN PARC KATEPE بمدينة إسطنبول.

وأوضح ذات البيان، أن رفقاء القائد، شعيب كداد، سيبدؤون التحضيرات الجدية، مساء اليوم، أن سيجري أشبال المدرب، كورنتين مارتينز، حصة إسترجاع تحسبا لبداية التربص التحضيري تحسبا للموسم المقبل الرياضي الجديد.

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