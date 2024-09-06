شباب بلوزداد يكرّم لاعبه السابق يحيى شريف بتربص تونس

كرّمت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الجمعة، اللاعب السابق للفريق، سيد علي يحيى شريف، خلال التربص المقام بتونس.

وقامت إدارة الفريق البلوزدادي بتكريم “عليلو”، بالنظر إلى الخدمات الكبيرة التي قدمها لأبناء العقيبة. وجرى التكريم خلال المباراة الودية التي جمعت “السياربي”، اليوم الجمعة، برائد القبة، وانتهت بالتعادل بهدفين في كل شبكة.

ومنح الرئيس، مهدي رابحي، قميصاً رمزياً للاعب، يحيى شريف، الذي يُعد أحد نجوم كرة القدم الجزائرية، وذلك عرفاناً بما قدمه للفريق.

وكان، عليلو، قاد شباب بلوزداد لإحراز كأس الجمهورية، عندما سجل هدف الفوز أمام وفاق سطيف في المباراة النهائية، سنة 2017.

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