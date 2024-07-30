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الرياضة

شباب بلوزداد يكشف برنامج لقاءاته الودية في تركيا

بقلم محمد لمين صحراوي
شباب بلوزداد يكشف برنامج لقاءاته الودية في تركيا
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كشفت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الثلاثاء، عن برنامج اللقاءات الودية، التي سيخوضها الفريق في إطار تربصه المقام بتركيا، منذ الجمعة الفارطة.

وسيلعب الشباب مساء اليوم بداية من الساعة 15:00 بتوقيت الجزائر (17:00 بتوقيت تركيا). أولى لقاءاته الودية، أمام نادي دبا الحصن الإماراتي.

على أن يواجه رفقاء الحارس أليكسيس قندوز، يوم السبت القادم 3 أوت الداخل، نادي مس رفسانجان الايراني، في نفس التوقيت.

بينما يختتم الشباب سلسلة ودياته، يوم الخميس 8 أوت، بمواجهة نادي الخالدية البحريني، حسبما أعلنت إدارة النادي، اليوم الثلاثاء.

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