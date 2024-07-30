شباب بلوزداد يكشف برنامج لقاءاته الودية في تركيا

كشفت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الثلاثاء، عن برنامج اللقاءات الودية، التي سيخوضها الفريق في إطار تربصه المقام بتركيا، منذ الجمعة الفارطة.

وسيلعب الشباب مساء اليوم بداية من الساعة 15:00 بتوقيت الجزائر (17:00 بتوقيت تركيا). أولى لقاءاته الودية، أمام نادي دبا الحصن الإماراتي.

على أن يواجه رفقاء الحارس أليكسيس قندوز، يوم السبت القادم 3 أوت الداخل، نادي مس رفسانجان الايراني، في نفس التوقيت.

بينما يختتم الشباب سلسلة ودياته، يوم الخميس 8 أوت، بمواجهة نادي الخالدية البحريني، حسبما أعلنت إدارة النادي، اليوم الثلاثاء.