شباب بلوزداد يكشف جديد المصابين

كشفت إدارة شباب بلوزداد، جديد اللاعبين المصابين، الذين غابوا عن لقاءات الفريق الأخيرة، ويتعلق الأمر بكل من المدافع عبد الرحمن بكور، والمهاجم اسلام بلخير.

وأفادت إدارة “السياربي” في بيان لها، أن اللاعب بكور. يواصل التدريبات على انفراد، ضمن برنامج تأهيلي خاص بعد الإصابة التي تعرّض لها على مستوى الركبة.

بينما أنهى اللاعب بلخير، فترة علاجه وبرنامجه التحضيري، ومن المنتظر أن يندمج مع المجموعة خلال حصة الاستئناف القادمة.

كما تمنت أسرة شباب بلوزداد، الذي يستعد لاستقبال سنيغدا بلاك ستارز التنزاني. يوم الأحد الـ 23 نوفمبر الجاري. في أول مباريات الفريق ضمن دور المجموعات من كأس الكونفدرالية. الشفاء التام والعودة السريعة لجميع لاعبيها.