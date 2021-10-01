شباب بلوزداد يكشف موعد قدوم مدربه الجديد !

كشف سهرة اليوم الجمعة فريق شباب بلوزداد عن موعد قدوم مُدربه الجديد “كارلوس باكيطا”.

وحسب بيان الإدارة البلوزدادية على الحساب الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، فإن باكيطا يحل غدا السبت بالجزائر.

البيان الكامل لشباب بلوزداد:

“يصل غدا السبت المدرب الجدید لشباب بلوزداد، السيد ماركوس سيزار دياس، المدعو كارلوس باكيطا. إلى الجزائر، قادما من البرازيل

وسيكون المدرب البرازيلي على قدم وساق ابتداء من يوم الأحد بحيث سيتوجه إلى مدينة مستغانم أين يتواجد فريق شباب بلوزداد…ويوجد بطل الجزائر للدوري الأخير بهذه المدينة ليحضر نفسه تحسبا لمقابلة بطل كوت ديفوار أساك ميموزا، يوم 16 أكتوبر القادم في العاصمة ابيدجان، وذلك في إطار الدور التمهيدي الثاني لكأس أبطال الأندية الإفريقية… وتتم تحضيرات الفريق في ظروف حسنة وفي جو من السكينة والاطمئنان..

ماركوس باكيطا مدرب محنك يملك خبرة معتبرة… وقد سبق له ان درب في البرازيل، قطر، ليبيا، مصر والسعودية، على رأس أندية مرموقة وكذا كناخب وطني لمنتخب العربية السعودية.. كما توج بطلا للعالم في 2003 كمدرب لفئات ما دون 17 و20سنة…

فريق شباب بلوزداد يرحب بمدربه الجديد ويتمنى ان يصبح على يديه أحد عمالقة كرة القدم الإفريقية…”.