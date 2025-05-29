شباب بلوزداد يمدد عقد المدرب راموفيتش وطاقمه الفني إلى غاية 2028

في خطوة تؤكد استقرار المشروع الرياضي الذي يسعى إليه نادي شباب بلوزداد، أعلن مجلس إدارة الفريق عن تمديد عقد المدرب الرئيسي، راموفيتش.

وذلك إلى غاية سنة 2028، رفقة طاقمه الفني الذي يضم المساعد كودرو مصطفى، والمحضر البدني غوزيا هشام.

وحسب بيان لإدارة الشباب، فإن هذا القرار يدخل في إطار تجسيد الاستراتيجية بعيدة المدى التي سطّرها مجلس الإدارة. وتقوم على الاستمرارية والثقة في العمل الفني، بعد النتائج الإيجابية التي حققها الطاقم خلال الفترة الماضية. سواء على الصعيد المحلي أو القاري.