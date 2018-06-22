شباب بلوزداد يمر إلى السرعة القصوى في الميركاتو الجاري

انتعش ميركاتو شباب بلوزداد في الآونة الأخيرة، بعد تحرك إدارة الفريق، وضمانها صفقات العديد من اللاعبين في فترة وجيزة.

وكشف موقع “كووورة”، عن تعاقد نادي شباب بلوزداد مع 6 لاعبين جدد، بعد ضمانهم خدمات الثلاثي جرار، كنيش، وكداد.

وضمن الشباب خدمات كل من: زين العابدين بولخوة، ومحمد أمين برامكي (م.الجزائر)، جمال رابطي (ا.البليدة)، جمال الدين شتال (ا.بلعباس)، نذير شلباب (تيارس الفرنسي).

من جهة أخرى، كشف ذات المصدر عن حصول إدارة نادي لعقيبة، على أوراق تسريح كل من سفيان بالغ (م.الجزائر)، وبن عمار ملال (و.سطيف).