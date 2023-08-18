شباب بلوزداد يمنح الفرصة للاعبي الرديف في تربص الأكابر

يواصل تعداد فريق شباب بلوزداد، تحضيراتهم الصيفية بالجزائر العاصمة، تحسبا للموسم الكروي الجديد.

وكشفت إدارة النادي البلوزدادي، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن اشراك خمسة لاعبين من صنف الرديف في آخر حصة أجراها أكبار الفريق بملحق ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.

كما أوضح ذات المصدر بأن الأمر يتعلق بكل من بكور عبد الرحمان، عبياوي نصر الدين، كوناتي سليمان، سيلمي محمد، وبلغوراي محمد.

وتعد هذه فرصة، للاعبي رديف الفريق، من أجل محاولة كسب ثقة المدرب سفان فاندنبروك، تحسبا للموسم الكروي الجديد.