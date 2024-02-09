شباب بلوزداد ينتظر ردا من “الفاف” لضم لاعب أكاديمية بارادو

عرجت إدارة شباب بلوزداد، في بيانها المطول الصادر اليوم الجمعة، للحديث عن عدد من نشاطات الفريق في الميركاتو الشتوي الماضي.

وقالت إنها اضطرت إلى استعادة بلعيد حميدي. قبل 6 أشهر من نهاية إعارته إلى وفاق سطيف، لعدم تأهيله في هذا الأخير. بسبب تعرضه للإصابة ورفعه شكوى على مستوى لجنة المنازعات.

كما أبرزت بأن ميريزيق، بدوره عاد إلى الفريق، بسبب عجز نادي فيزيلا البرتغالي. في تأهيله على مرتين، مبرزة بأن اللاعب الذي غادر معارا الصائفة الفارطة، يملك بندا في عقده مع الشباب يسمح له بمغادرة النادي نهاية الموسم بشرط التمديد.

وبخصوص اللاعب مروان بوزيد، المعار إلى مولودية البيض. فقالت الإدارة البلوزدادية إن نظيرتها من البيض، رفضت التفريط في لاعبها قبل نهاية فترة إعارته.

مشيرة في المقابل، إلى أنها نجحت بعد موافقة من المدرب باكيتا، في اقناع اللاعب نوفل خاسف، للالتحاق بصفوف الشباب براتب أدنى مما عُرِض عليه من طرف عدة أندية جزائرية. بعد أن استفاد الفريق من إجازة إضافية بإعارة اللاعب “شمس الدين بكوش” إلى نادي ليفانتي لمدة تتراوح بين 12 و 18 شهر.

وفي الأخير، نوهت إدارة شباب بلوزداد. إلى أن صفقة ضم لاعب أتليتيك بارادو، “عبد الرحمان بركون” فشلت بعد خطأ في تسجيل بياناته من طرف سكريتير نادي بارادو.

مشيرة إلى أنها قامت بمراسلة الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، لضم اللاعب في انتظار رد الهيئة الكروية.