شباب بلوزداد ينتفض بثلاثية أمام اتحاد خنشلة ويطوي صفحة نهائي الكأس

نجح شباب بلوزداد في تجاوز خيبة نهائي كأس الجزائر سريعًا، وحقق فوزًا مستحقًا على حساب اتحاد خنشلة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الاثنين بملعب نيلسون مانديلا، ضمن تسوية رزنامة الجولة 18 من الرابطة المحترفة.

ودخل أبناء “العقيبة” المباراة بعزيمة قوية لتعويض خيبة خسارة النهائي الثاني تواليًا أمام اتحاد الجزائر. إذ افتتح مزيان باب التسجيل في الدقيقة الـ24، قبل أن يضاعف بن غيث النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ33.

وقبل نهاية الشوط الأول، قلّص الزوار الفارق عن طريق فرانك إيتوكا في الدقيقة الـ41، ليبقي على آمال فريقه قائمة.

ومع انطلاق المرحلة الثانية، عاد الشباب بقوة وأضاف الهدف الثالث عبر سليم بوخنشوش في الدقيقة الـ48، بعد تمريرة محكمة من مزيان داخل منطقة الجزاء.

وعرفت المباراة منعطفًا مهمًا في الدقيقة الـ70، حين أشهر الحكم مصطفى غربال البطاقة الحمراء في وجه بوخنشوش بعد تلقيه الإنذار الثاني، ما أجبر بلوزداد على إكمال اللقاء بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي، نجح أصحاب الأرض في الحفاظ على تقدمهم حتى صافرة النهاية، ليحصدوا ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيدهم إلى 41 نقطة في المركز السادس.

في المقابل، تجمد رصيد اتحاد خنشلة عند 34 نقطة في المرتبة العاشرة، بعد خسارة جديدة خارج الديار.