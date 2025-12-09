شباب بلوزداد يندّد بالأداء التحكيمي في الداربي ويطالب بتحقيق شامل

أصدر نادي شباب بلوزداد، اليوم الثلاثاء، بيانًا شديد اللهجة عقب المواجهة المتأخرة عن الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة أمام مولودية الجزائر.

وعبّر النادي البلوزدادي عن “استياء عميق” مما وصفه بـ الظلم التحكيمي الصريح الذي أثّر بشكل مباشر على مجريات اللقاء وحقوق الفريق.

وجاء في البيان أن المباراة التي أدارها الحكم فاتح حركات، شهدت سلسلة من القرارات التي اعتبرها النادي “غير متسقة” و”مؤثرة”. خصوصًا طريقة منح الإنذارات للاعبيه دون معايير واضحة. ما تسبب في اضطراب إيقاع الفريق وتشتيت تركيز لاعبيه في لحظات حاسمة من اللقاء.

كما انتقد النادي بشدة الوقت المفرط الذي استغرقته مراجعة اللقطات عبر تقنية الفيديو الـVAR، مؤكدًا أن ذلك أدى إلى تعطيل سير المباراة وقطع نسق اللعب بصورة غير مبرّرة.

وزاد الوضع تعقيدًا - حسب البيان – رمي المقذوفات داخل أرضية الميدان، ما أثّر على الرؤية وأربك اللاعبين، دون تسجيل أي تدخل صارم لإيقاف هذه التجاوزات.

وأشار شباب بلوزداد إلى أن الوقت بدل الضائع شكّل بدوره نقطة سوداء في اللقاء، إذ لم يلعب فعليًا سوى 3 دقائق فقط من أصل 8 دقائق أعلن عنها الحكم، في قرار اعتبره النادي “مفاجئًا ومثيرًا للجدل”.

كما ندد النادي بقيام بعض ملتقطي الكرات بـ رمي كرات إضافية داخل الملعب دون إيقاف اللعب، في مخالفة واضحة للقوانين و”إخلال تام بمبدأ تكافؤ الفرص”.

وفي ختام بيانه، دعا النادي الجهات المختصة إلى دراسة كل هذه التجاوزات بعناية، واتخاذ ما يلزم لضمان العدالة بين جميع الأندية واحترام اللوائح الرسمية. مؤكدًا في الوقت نفسه تمسكه بالدفاع عن حقوقه ومصالحه عبر كل الأطر القانونية المتاحة.