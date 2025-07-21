شباب بلوزداد ينظم حفلا بمناسبة الذكرى 63 لتأسيس النادي

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، عن تنظيم حفل بمناسبة الذكرى الـ 63 لتأسيس النادي، تحت شعار: “الوفاء، الالتزام، المستقبل”.

وأفادت إدارة “السياربي” في بيان لها، أن الحفل الخاص بذكرى التأسيس. سيكون غدا الثلاثاء الـ 22 جويلية، بالقاعة الكبرى لفندق الشيراطون بالعاصمة، بداية من الساعة 18:00.

مشيرة إلى أن الفعالية ستكون مميزة، وتحتفي بتاريخ النادي العريق، وتكرّم الأجيال التي ساهمت في بناء أمجاده، واللاعبين الذين تألقوا خلال الموسم الكروي 2024-2025.