شباب بلوزداد ينعش آماله الإفريقية وخنشلة يعمّق جراح مولودية البيض

عاد فريق شباب بلوزداد بفوز ثمين من تنقله إلى بجاية بعد تفوقه على أولمبيك أقبو بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ28 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى، ليعزز بذلك حظوظه في إنهاء الموسم ضمن المراكز المؤهلة للمشاركة القارية.

وسجل شباب بلوزداد انتصارا مهما سمح له بالصعود إلى المرتبة الرابعة في جدول الترتيب، في محاولة لإنقاذ موسمه بعد خيبة خسارة نهائي كأس الجزائر، إضافة إلى الإقصاء من الدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. ويأمل أبناء “العقيبة” في استغلال الجولتين المتبقيتين لتحقيق مشاركة إفريقية الموسم المقبل.

وفي مواجهة أخرى، حقق اتحاد خنشلة فوزا ثمينا أمام ضيفه مولودية البيض بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في لقاء عرف تنافسا كبيرا بين الفريقين بالنظر إلى وضعيتهما الحساسة في الترتيب.

هذا الفوز سمح لاتحاد خنشلة بالارتقاء إلى المرتبة التاسعة والابتعاد نسبيا عن منطقة الخطر، بينما تعقدت وضعية مولودية البيض أكثر فأكثر بعد هزيمة جديدة قد تكلفه السقوط إلى القسم الثاني، خاصة مع اشتداد الصراع في أسفل الترتيب واقتراب البطولة من نهايتها.