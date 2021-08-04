شباب بلوزداد ينفي رحيل سعيود

نفت إدارة نادي شباب بلوزداد، الشائعات التي راجت حول رحيل نجم الفريق أمير سعيود وانتقاله إلى أحد النوادي الخليجية.

ونشر مسؤولي شباب بلوزداد، بيان عبر الحساب الرسمي للفريق، أوضحت من خلاله، بأن سعيود، لم يوقع لحد الآن بصفة رسمية في أي ناد، مثلما تم الإعلان عنه، رغم العروض الكثيرة التي وصلته من عدة أندية خليجية وعربية، حسب ما كشفه اللاعب.

وأكدت إدارة شباب بلوزداد، أنها مازالت تنتظر رد سعيود، بعد المفاوضات التي جمعتهم معه في وقت سابق، وأنها تصر على تجديد عقده مع النادي.

يذكر أن إدارة نادي الطائي السعودي، أعلنت عن ضمها خدمات سعيود، وهو الخبر الذي تم تناقله عبر الصحافة الوطنية.