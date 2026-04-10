شباب بلوزداد ينهزم أمام الزمالك ويعقّد مأموريته في كأس الكونفدرالية  

تلقى نادي شباب بلوزداد هزيمة مخيبة أمام ضيفه نادي الزمالك بنتيجة هدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في اللقاء الذي احتضنه ملعب نيلسون مانديلا.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب خوان بيزيرا في الدقيقة الثامنة والعشرين من الشوط الأول، مستغلا إحدى الفرص القليلة التي أتيحت للفريق المصري، الذي عرف كيف يسيّر أطوار المواجهة بذكاء كبير.

ورغم الدعم الجماهيري القياسي لأنصار الشباب، لم يتمكن رفقاء القائد رؤوف بن غيث من فرض أسلوبهم أو خلق فرص حقيقية للعودة في النتيجة باستثناء فرصة كل من عبد الرحمان مزيان ويونس واسع، في ظل تنظيم محكم من جانب المنافس.

وبهذه النتيجة، تتعقد مأمورية ممثل الكرة الجزائرية قبل مواجهة الإياب في مصر، حيث سيكون مطالبا بتحقيق فوز بفارق هدفين على الأقل من أجل اقتطاع بطاقة التأهل إلى النهائي، في مهمة تبدو صعبة لكنها ليست مستحيلة.