شباب بلوزداد ينهزم بثنائية ويقصى من رابطة أبطال إفريقيا

أقصي فريق شباب بلوزداد، اليوم السبت، من ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، بعد هزيمته بثنائية أمام مضيفهم صان داونز الجنوب إفريقي.

وانهى فريق شباب بلوزداد، الشوط الأول من المباراة، بالتعادل الإيجابي، بنتيجة هدف في كل شبكة.

كما تمكن أصحاب الأرض، من إضافة هدف آخر في مرمى الشباب، خلال أطوار الشوط الثاني من هذا اللقاء.

وبعد هزيمته في لقاء الذهاب برباعية لهدف واحد، أنهى فريق شباب بلوزداد، مشواره لهذا الموسم، ضمن رابطة أبطال إفريقيا، في دورها الربع نهائي.