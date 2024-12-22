شباب بلوزداد ينهزم بسداسية كاملة أمام الأهلي المصري

تلقى فريق شباب بلوزداد، هزيمة قاسيمة اليوم الأحد، في المباراة التي جمعتهم بمضيفهم الأهلي المصري، لحياب دوري أبطال إفريقيا.

وكان فريق شباب بلوزداد، السباق لافتتاح باب التسجيل، قبل يعدل الأهلي النتيجة، ينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي (1-1).

وشهد الشوط الثاني من هذا اللقاء، سيطرة مطلقة لأصحاب الأرض، الذين تمكنوا من تسجيل خماسية كاملة.

وانتهت هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الرابعة من دزر مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، بهزيمة شباب بلوزداد، بسداسية مقابل هدف واحد.