شباب بلوزداد ينهزم في رابطة الأبطال أمام المريخ السوداني

انهزم فريق شباب بلوزداد، اليوم الجمعة، بهدف دون رد، أمام المريخ السوداني، لحساب الجولة الثالثة من رابطة أبطال إفريقيا.

وأنهى فريق شباب بلوزداد، الشوط الأول من هذه المباراة، متأخرا في النتيجة بهدف دون رد، بعد افتتاح المريخ السوداني باب التسجيل عن طريق ضربة جزاء.

كما سعى الشباب، للعودة في النتيجة خلال أطوار الشوط الثاني، من خلال الرمي بكل ثقلهم في الهجوم، إلا أن الفعالية خانت رفقاء ايوالا.

وبهذا تجمد رصيد شباب بلوزداد في ثلاث نقاط، ضمن مجموعتهم الرابعة، محتلا بذلك المركز الثالث من ترتيب هذه المجموعة.