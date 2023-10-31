شباب بلوزداد ينهزم وديا أمام أولمبيك أقبو

تلقى فريق شباب بلوزداد هزيمة بثنائية مقابل واحد في المباراة الودية التي جرت أمام الضيف أولمبيك أقبو بملعب 20 أوت في العناصر.

وانهزم المدرب كارلوس باكيتا و لاعبيه بثنائية في المباراة الاستعدادية للتحديات المقبلة من البطولة الوطنية و رابطة أبطال إفريقيا.

كما حاول باكيتا تجريب عدد من اللاعبين وإعطاء فرصة أكبر للاعبين الشباب والذين لم ينالوا فرصتهم في المواعيد السابقة.

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