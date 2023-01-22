شباب بلوزداد ينهزم وديا أمام النصر الليبي في تربص تونس

إنهزم فريق شباب بلوزداد أمام النصر الليبي في اللقاء الودي الذي جرى بتونس استعداد لمرحلة الإياب من منافسة الرابطة المحترفة بهدف مقابل صفر.

ومنح المدرب التونسي لفريق شباب بلوزداد الفرصة لأغلبية اللاعبين الذين لم ينشطوا المباريات الرسمي بشكل اعتيادي. لأخذ نظرة عنهم في ودية اليوم.

كما سعى المدرب نبيل الكوكي استغلال مرحلة توقف البطولة بالنظر إلى مجريات كأس إفريقيا للمحلين بالجزائر.

يذكر. ان عدد كبير من اللاعبين لم يشاركوا في التحضيرات الحالية لـ “السياربي” بحكم انشغالاتهم الدولية في شاكلة المتألقين كداد، دراوي و ميرازيق.

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