شباب بلوزداد ينهزم وديا أمام بارادو

خاض فريق شباب بلوزداد، اليوم الخميس، مباراة ودية تحضيرية، جمعته بنادي أولمبيك بارادو، على ملعب “20 أوت”.

وانتهت هذه المواجهة الودية التحضيرية، التي جمعت الفريقان، بفوز نادي بارادو، بنتيجة هدفين مقابل هدف واد.

كما سجل الهدف الوحيد للنادي البلوزدادي في هذه المباراة، اللاعب عبد الرحمان بورديم، في الدقيقة الرابعة من الشوط الاول.

وتأتي هذه المباراة، ضمن استعدادات شباب بلوزداد، ونادي بارادو، لاستئناف منافسة البطولة الوطنية.