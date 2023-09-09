شباب بلوزداد ينهزم وديا بثنائية أمام الملعب التونسي

انهزم فريق شباب بلوزداد اليوم السبت، في المواجهة الودية التحضيرية التي جمعته بفريق الملعب التونسي، بملعب “هادي النيفر” بتونس.

وكان فريق شباب بلوزداد السباق لافتتاح باب التسجيل في دقيقة الـ18، عن طريق اللاعب جالو، قبل تلقيه هدف التعادل في الدقيقة الـ29، لينتهي الشوط الاول بالتعادل الإيجابي.

وخلال الشوط الثاني تلقى لاعب بلوزداد، بن يوب، البطاقة الحمراء، ما مسمح للملعب التونسي، باستغلال تفوقه العددي لاضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ89.

يذكر أن هذه المباراة تدخل ضمن التحضيرات التي يجريها بشباب بلوزداد، بتونس، تحسبا لبداية مشواره في الطبعة الجديدة من رابطة أبطال إفريقيا.